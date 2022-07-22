В Трехгорном избрали мэра

В Трехгорном избрали нового главу города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предыдущий мэр Евгений Сычев ушел в отставку в мае, изъявив желание вернуться на производство (до назначения главой городской администрации он работал на Приборостроительном заводе.

В конкурсе на замещение вакантной должности участвовали исполняющий обязанности градоначальника первый вице-мэр Данил Громенко и заместитель директора Трехгорненского технологического института по АХЧ Олег Первухин. Процесс прошел без интриги.

Сегодня депутаты городского собрания единогласно поддержали Громенко. 27 июля он начнет работу в качестве официального главы города.

Трехгорный, Ольга Арсентьева

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