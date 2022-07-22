Две представительницы Южного Урала вышли в финал конкурса «Мисс Россия»

Две представительницы Южного Урала дошли до финала конкурса «Мисс Россия».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отборочных турах приняли участие 150 тысяч девушек. В финал вышли 25.
Одна из них – 18-летняя Яна Крутицких из Еманжелинска, другая – 19-летняя челябинка Анастасия Софина.
Финал конкурса состоится 25 июля.
Челябинск, Софья Артемьева
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