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Пятница, 22 июля 2022, 16:42 мск

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В Челябинской области назначили главу минимущества

В Челябинской области назначен исполняющий обязанности министра имущества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до прошлой недели ведомство возглавлял Алексей Богашев, совмещая полномочия министра и вице-губернатора. На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер перераспределили обязанности своих заместителей и вывел минимущества из-под контроля Богашева.

Обязанности главы ведомства временно будет исполнять первый заместитель министра Ольга Морозова. Соответствующее постановление сегодня подписал исполняющий обязанности губернатора Виктор Мамин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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