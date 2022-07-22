В Челябинской области назначили главу минимущества

В Челябинской области назначен исполняющий обязанности министра имущества.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», до прошлой недели ведомство возглавлял Алексей Богашев, совмещая полномочия министра и вице-губернатора. На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер перераспределили обязанности своих заместителей и вывел минимущества из-под контроля Богашева.
Обязанности главы ведомства временно будет исполнять первый заместитель министра Ольга Морозова. Соответствующее постановление сегодня подписал исполняющий обязанности губернатора Виктор Мамин.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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