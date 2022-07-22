На Урале бешеный еж напал на ребенка и взрослого

На Южном Урале бешеный еж покусал ребенка и взрослого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Озерске в садовом товариществе. Владельцы одного из участков обнаружили, что на их территорию забрел ежик, и решили его покормить.

Однако гость заботы не оценил и цапнул хозяев. Пострадавшие тут же обратились в больницу. Там сделали анализы и выяснили, что животное больно бешенством.

Взрослый и ребенок уже три недели проходят лечение.

Ветеринары категорически не советуют прикасаться к лесным ежам: признаки опасного заболевания у них проявляются только в последней стадии, а укус больного животного практически всегда сопровождается заражением.

В Роспотребнадзоре напоминают: если вас укусило любое животное – даже домашний питомец – необходимо как можно скорее тщательно промыть рану струей воды (держать под водой не менее 15 минут), обработать края раны 5%-й настойкой йода и немедленно обратиться в травмпункт или к врачу-травматологу.

В ведомстве подчеркивают: оценить риск заражения бешенством и назначит адекватное лечение может только специалист. И самое главное: чем раньше начата иммунизация против бешенства, тем вероятнее благополучный исход.

По данным Роспотребнадзора, с начала года животные покусали около 5 тысяч южноуральцев, более трети из них – дети.

74.ru напоминает: в Челябинске получить помощь после укуса животного можно по следующим адресам:

ГКБ № 1, ул. Воровского, 16, тел. 728-48-30 – обслуживает жителей Центрального, Советского районов;

ГКБ № 5, ул. Российская, 15а, тел. 264-13-05 – обслуживает жителей Калининского, Курчатовского районов;

ГКБ № 6, ул. Электростальская, 26, тел. 721-22-20 – обслуживает жителей Металлургического района;

ГКБ № 8, ул. Горького, 18, тел. 775-51-26 – обслуживает жителей Тракторозаводского района;

ГКБ № 9, ул. 5-я Электровозная, тел. 251-59-38 – обслуживает жителей Ленинского района;

ГКБ № 2, детское городское ортопедо-травматологическое отделение, пр. Ленина, 38, тел. 265-76-66 – обслуживает детское население г. Челябинска;

ОКБ № 3, пр. Победы, 287, тел. 749-96-10 – обслуживает жителей Курчатовского, Калининского районов;

Медицинская клиника «Эф Эм Си», ул. Гагарина, 5а, тел. 211-30-20 – частный травматологический пункт. Обслуживает независимо от регистрации.

Озерск, Павел Зварзин

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