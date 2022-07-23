В Челябинске картошку продают по цене черной икры

Жительнице Челябинска жареную картошку продали по цене черной икры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в Тракторозаводском районе в минувший четверг. В одном из магазинов на улице Бажова горожанка, решив сэкономить время на приготовлении ужина, купила картошки с укропом. На кассе покупку оплатила телефоном. И уже дома обнаружила, что за неполные 770 граммов картофеля заплатила более 3 тысяч рублей.

«Ладно, ошибся кто взвешивал, но и на кассе, видимо, тоже пофигу. К слову сказать, чеков они не дают!» – возмущается покупательница.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, горожане удивляются: как можно было не заметить ошибку при оплате, ведь и кассир должен озвучить сумму покупки, и на экране POS-терминала сумма высвечивается.

Челябинке советуют сходить в магазин и разобраться: «По журналу продаж можно найти ваш чек. Покупку можно нести в магазин и решать вопрос с управляющим», – рекомендуют опытные покупатели.

Telegram: Об инциденте рассказало Агентство чрезвычайных новостей

Челябинск, Павел Зварзин

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