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Суббота, 23 июля 2022, 09:00 мск

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На трассе Челябинск – Екатеринбург грузовик перевернул автобус

Фото управления ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области грузовик влетел в пассажирский автобус.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном ГИБДД, ДТП произошло сегодня утром, около 7:15 по местному времени, на 64 километре трассы Челябинск – Екатеринбург. Автобус с девятью пассажирами следовал из Каслей в Челябинск. И на территории Кунашакского района его «догнал» «Газон-Некст». Удар был такой силы, что автобус перевернулся.

По данным ГИБДД пострадали пять пассажиров автобуса. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Павел Зварзин

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