На уральском озере отдыхающие не дали устроить детям опасное развлечение

На озере Тургояк отдыхающие не дали отцу семейства устроить детям опасное развлечение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне на диком пляж возле отеля «Крутики». Среди прочих отдыхала большая компания с детьми. Отец одного из семейств решил покатать наследников на надувной лодке.

В резинное плавсредство уселись 7 человек: мужчина, женщина с двумя малышами двух-трех лет и трое подростков лет десяти. Примечательно, что в спасательных жилетах были только малыши и сам гребец.

Не успела лодка отчалить от берега, как один из мужчин, находившихся в воде, начал возмущаться, что в лодке полно детей без жилетов, и требовать, чтобы компания вернулась на берег (кстати, спасжилетов у обладателей лодки было достаточно, но большая часть осталась на берегу). Гребец сначала не отреагировал на замечания, но возмутившийся мужчина был настойчив, и к нему присоединились другие отдыхающие. На заявления: «Следите за своими детьми, а наши занимаются плаванием», они ссылались на печальную статистику и упирали на то, что не желают быть свидетелями того, как безалаберность родителей приведет к очередной трагедии.

Пока взрослые перепирались, подростки решили понырять с лодки. Это вызвало новую волну возмущения: глубина в том месте не превышала 1,5 метров, а дно каменистое. Отдыхающие пригрозили вызывать МЧС. Взрослые в лодке вяло огрызались, что не боятся, но на берег все-таки вернулись.

Отметим, что после инцидента мужчина продолжил катать своих родных и друзей на надувной лодке, но все пассажиры, включая резвых подростков, были уже в спасательных жилетах.

Добавим, что Тургояк славится изменчивой погодой: в любой момент может внезапно подуть ветер и начаться шторм. Так, в июле прошлого года из-за мгновенно испортившейся погоды от берега унесло мужчину на матрасе и лодку, в которой находились взрослый с тремя детьми – спасатели «поймали» всех в 3 км от берега. Еще одного мужчину на сап-борде забирали с середины озера.

Вчера около 17:30 на Тругояке тоже внезапно поднялись волны. Это вынудило представителей все той же компании вернуться с рыбалки. Но не остановило двух других отдыхающих, решивших покататься на спапах. Правда, озеро оказалось к ним милостиво и буквально выбросило на берег.

Миасс, Софья Артемьева

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