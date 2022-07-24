По факту ДТП с пассажирским автобусом возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом.

Как уже сообщал «Новый День», авария произошла около 7:15 утра на 64 километре трассы Челябинск – Екатеринбург. Грузовик «Газон-Некст» догнал автобус, следовавший из Каслей в Челябинск, и ударил с такой силой, что автобус перевернулся.

Были госпитализированы пять пассажиров автобуса, у трех из них травмы можно квалифицировать как тяжкий вред здоровью, отметили в региональной прокуратуре.

Водитель грузовика стал фигурантом дела, возбужденного по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Челябинск, Софья Артемьева

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