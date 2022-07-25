В Челябинске стартует очередной этап гидравлических испытаний

В Челябинске стартует 5 этап гидравлических испытаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 26 июля по 5 августа горячей воды не будет в 926 жилых многоквартирных домах, 54 детских садах, 44 учебных и 35 лечебных учреждениях в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах.

Кроме того, в июле по отдельному графику проводятся работы на локальных котельных.

С перечнем домов, попадающих под отключение, можно ознакомиться по ссылке.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

В целом Централизованные гидравлические испытания в рамках подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону продлятся до 9 августа.

Челябинск, Софья Артемьева

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