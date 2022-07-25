В уральском ИВС устроили беспорядки из-за прогулки

В Челябинской области в изоляторе временного содержания устроили беспорядки из-за прогулки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Пласте. Подозреваемые в различных преступлениях потребовали, чтобы их вывели на променад. В противном случае угрожали членовредительством.

Сотрудники учреждения на ультиматум не отреагировали. Тогда обитатели двух камер разбили окна, камеры видеонаблюдения, повредили несколько тумбочек и матрасов. У нескольких дебоширов на руках и шеях обнаружены царапины. В госпитализации никто не нуждался, всем оказана помощь на месте.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента. Действиям лиц, совершившим умышленное уничтожение имущества и оказавшим неповиновение, будет дана правовая оценка. Все собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», – прокомментировали РИА «Новый День» ситуацию пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Пласт, Ольга Арсентьева

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