На Урале осваивают выпуск новой импортозамещающей продукции для ведущих металлургических предприятий России

Специалисты ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ММК) спроектировали и произвели линейку импортозамещающего оборудования для ведущих металлургических предприятий Российской Федерации.

Фото пресс-службы ММК

Совместно с ГНЦ ФГУП «ЦНИИ Чермет им. И.П. Бардина» компания изготовила кристаллизаторы МНЛЗ – важнейшие и самые сложные агрегаты машин непрерывного литья заготовок. Одним из заказчиком оборудования выступило АО «ЕВРАЗ НТМК». Для нижнетагильских металлургов также были спроектированы и произведены располагающиеся непосредственно под кристаллизатором агрегаты МНЛЗ – секции №1 с современной централизованной системой смазки и дополнительным роликовым охлаждением.

Также, уже только силами ООО «МРК», была разработана техническая документация, осуществлено изготовление и серийная поставка в АО «ЕВРАЗ КГОК» тележек спекательных нескольких типов. А для ПАО «ЧМК» были изготовлены роликовые плети для МНЛЗ проекта DANIELI.

Кроме того, ООО «МРК» в 2022 году поставило на сторону, спроектированные под заказчика (входящего в ТОП металлургических предприятий РФ), наконечники кислородных фурм – стратегически важное металлургическое оборудование, без которого невозможно использовать кислородно-конвертерные технологии.

Наличие собственного квалифицированного технологического, проектного и производственного персонала, использование новых современных технологий с применением компьютерного моделирования, линия холодно-твердеющих смесей, современные сварочно-наплавочные и станочные мощности с ЧПУ – всё это позволяет ООО «МРК» создавать сложные и высокотехнологичные агрегаты, в том числе с базовыми литыми металлоконструкциями комплексной конфигурации.

«ООО «МРК» уже освоило производство многих видов оборудования для ПАО «Магнитогорский металлургических комбинат, – отмечает директор ООО «Механоремонтный комплекс» Олег Ширяев – Раньше это оборудование, необходимое для машин непрерывного литья заготовок, а также детали, узлы и комплектующие, которые используются в листопрокатных цехах, закупалось за рубежом.

Наше предприятие развивается, за счёт внедрения новых технологий, развития проектной и технологической базы мы осуществили переход от предоставления ремонтных услуг к исполнению заказов «под ключ» – от проекта до полной его реализации «в железе». Это относительно новый для нас и, как оказалось, очень востребованный подход, который позволяет нам активно заниматься производством импортозамещающей продукции, в том числе для других предприятий металлургического комплекса России».

Магнитогорск, Павел Зварзин

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