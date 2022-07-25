Заболеваемость ковидом в Челябинской области вновь превысила 150 человек в сутки

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области вновь превысила 150 человек в сутки: 24 июля в регионе зафиксировано 153 новых случая. Напомним, рост выявляемости отмечается с 13 июля.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 1 зараженного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано 337 тысяч 228 инфицированных. Непосредственно от инфекции умерли 7 тысяч 818 южноуральцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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