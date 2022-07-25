В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузов по федеральным трассам

В Челябинской и Курганской областях ограничили движение большегрузов по федеральным трассам из-за жары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-служба управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», сегодня с 13:00 до 20:00 закрыто следующие участки:

– М-5 «Урал» с 1780 км по 1871 км;

– М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, с 11 км по 130 км;

– А-310 (Челябинск – Троицк) с 16 км по 146 км;

– Р-254 «Иртыш» с 13 км по 465 км;

– Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени, с 0 км по 91 км;

– Р-354 (Екатеринбург – Шадринск – Курган) с 125 км по 356 км.

Челябинск, Павел Зварзин

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