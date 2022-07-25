На Южном Урале ожидаются сильные ливни

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, сегодня во второй половине дня, ночью и днем 26 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 метров в секунду.

При этом 26-28 июля в Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), в крайних южных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Челябинск, Павел Зварзин

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