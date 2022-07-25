Южноуральцы оплачивают малопонятной структуре офис в престижном комплексе Москвы

Южноуральцы оплачивают постоянному представительству Челябинской области при правительстве РФ съемный офис в комплексе Москва-Сити, хотя у ведомства есть собственный особняк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постпредство было создано в 1998 году с целью обеспечения «взаимодействия губернатора Челябинской области и правительства Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской области с правительством Российской Федерации, федеральными органами государственной власти по вопросам, отнесенным к предметам ведения Российской Федерации, а также по вопросам, отнесенным к предметам совместного ведения Российской Федерации и Челябинской», – так задача ведомства формулируется на его официальном сайте.

В официальных источниках информация о роли постпредства скупа: выступало заказчиком в 323 госконтрактах на общую сумму около 158,5 млн рублей.

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Зарегистрировано постпредство в доме №4-а по Дмитровскому проезду. По этому адресу – в двух кварталах от Тимирязевского парка располагается особнячок площадью около 800 квадраных метров, построенный в 1995 году по индивидуальному проекту. В здании четыре отдельных кабинета, гостиная, несколько комнат отдыха, сауна с бассейном и кухня. Есть гараж. Территория огорожена и охраняется.

В 2013 году на содержание южноуральского постпредства, включая обслуживание особняка, из областного бюджета было потрачено 40 млн рублей. В 2014 году здание решили сдать в аренду, но желающих не нашли. После пяти неудачных попыток его решили продать. В 2016 году за особняк запросили 244 млн рублей, в 2017 – уже 202,5 млн. Последние торги объявлялись в 2021 году – тогда за здание просили 127,5 млн рублей. Но не было подано ни одной заявки.

Между тем, само постпредство давно обосновалось на 9-м этаже Северной башни комплекса «Москва-Сити». Ведомство арендует помещение у Елены Налимовой. – жены экс-министра строительства и ЖКХ, бывшего заммэра Москвы и бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, пишет msk1.ru. Каждый метр этой недвижимости обходится бюджету Челябинской области в 44,9 тысячи рублей в год.

Продолжают оплачивать из региональной казны и содержание никому не нужного особняка в Дмитровском проезде.

Добавим, что в текущем году на содержание постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ планируется потратить более 43 млн рублей.

Москва, Игорь Юров

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