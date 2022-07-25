На Урале ветврач за взятки выпускал на прилавок непроверенное мясо

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего Филимоновским ветучастком ОГУП «Чебаркульская ветстанция» подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СМКРФ по Челябинской области, в 2019-2022 годах подозреваемый получил от местного жителя взятку на сумму более 250 тысяч рублей за оформление ветеринарных справок на мясную продукцию без проведения фактического осмотра.

«При этом должностное лицо было осведомлено, что мясо и мясные продукты подлежат реализации в торговых точках и на рынках Миасса неограниченному кругу потребителей», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД Рф по Челябинской области.

Максимальная санкция инкриминируемой заведующему статьи – лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Чебаркуль, Павел Зварзин

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