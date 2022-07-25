Спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос в 1,5 раза

Спрос россиян на зарубежную недвижимость за первое полугодие 2022 года вырос более чем в 1,5 раза. Такие данные приводит международный брокер недвижимости компания Tranio.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне санкций и изменения российского законодательства изменились и предпочтения тех, кто хотел бы купить недвижимость за границей. Так, интерес к США упал в 3 раза. Отмечается снижение числа заявок от россиян на покупку жилья в Швейцарии, Канаде, Германии и Великобритании.

А вот число запросов на Турцию выросло в 2,5 раза и сейчас составляет 25% от всех заявок. В первую тройку предпочтений русскоговорящих клиентов входят так же Испания и ОАЭ.

В Tranio отмечают, что чаще всего клиенты из России покупают зарубежную недвижимость с намерением получить гражданство или вид на жительство; в качестве своеобразной дачи, для того, чтобы сдавать аренду, или под будущий переезд.

«Некоторые россияне весной этого года рассматривали комплексные сделки: например, покупку в Турции с оформлением «золотого паспорта» (предоставление гражданства в обмен на инвестиции) и дальнейшее инвестирование в западных странах, – цитирует ТАСС коммерческого директора Tranio Елену Милишенкову. – В частности, гражданам Турции доступны вид на жительство в Греции и инвестиционная программа EB-5 в США, в которой не могут участвовать россияне. Этой весной лимит для «золотого паспорта» Турции составлял 250 тыс долларов США, с 13 июня порог повышен до 400 тыс долларов, но интерес к программе сохраняется».

В целом, спрос на зарубежную недвижимость со стороны россиян за полгода вырос на 61%.

Москва, Игорь Юров

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