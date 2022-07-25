По численности среднего класса Челябинская область не дотягивает до среднероссийского показателя

Лишь каждую десятую южноуральскую семью можно отнести к среднему классу. Это меньше, чем в среднем по России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под средним классом принято понимать работающих людей с трудовыми доходами, позволяющими приобретать дорогостоящее имущество (жилье и машины), а также имеющими относительно высокий уровень текущего потребления.

Для определения доли среднего класса в России и в отдельных регионах эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основе данных официальной статистики провели исследование и составили рейтинг по численности среднего класса в России в целом и в субъектах РФ.

Анализ проведен для девяти типов состава семьи (разное количество работающий и разное количество детей). Зарплаты, прожиточные минимумы, стоимость покупки и содержания автомобиля, стоимость жилья, ипотечные ставки и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.

В итоге, к среднему классу отнесли 11,5% российских семей. Лидером среди регионов стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где под признаки среднего класса подпадает почти 47% семей.

В первую пятерку вошли так же Магаданская область, Чукотка, ХМАО и Сахалин. Москва лишь на 8 месте – в столице позволить себе жилье, автомобиль, качественный отпуск и накопления могут лишь 24,4% семей. В Санкт-Петербурге – 21,2%. По этому показателю город на 10 месте. А Челябинская область со своими 10% на 29-м.

Практически все соседи региона по УрФО оказались выше: ЯНАО и ХМАО, как уже отмечалось, в лидерах, Тюменская область на 14 месте, Свердловская – на 27. И только Курганская область – на 69: признаками среднего класса там обладают чуть более 5% семей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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