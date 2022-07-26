Погодные аномалии в России будут усиливаться

Завершающийся июль ознаменовался в России погодными аномалиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильные ливни спровоцировали наводнения в Сочи и Якутии, в Москве зафиксирована экстремальная жара, жители Челябинска жалуются на точечную засуху – тучи подходят к городу и даже берут его в кольцо, но дождь поливает только пригороды, в сам областной центр продолжает «засыхать» на фоне изнуряющей жары. При этом летние паводки никогда не были характерны для Сибири, а в Краснодарском крае случались довольно редко, да и погоду Урала всегда характеризовали шуткой «Лето было коротким, но малоснежным», но в последнее время климат в России начал меняться.

Эксперты отмечают, что частота неблагоприятных и экстремальных погодных явлений растет, как и их мощность. И, скорее всего, эта тенденция продолжится.

«Отчасти это связано с тем, что более теплый воздух по определению более влажный. Получается, когда сильные ветра обрушиваются на регион, то стихия оказывается тяжелее и сильнее, потому что несет в себе больше воды», – объясняет июльские наводнения эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.

В том, что климатические изменения усилятся в ближайшие годы, согласен председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

«Надо готовиться к тому, что там, где климат очень засушливый, будет эрозия почвы и опустынивание. Нужно готовиться к еще большим пожарам. Где большие паводки и наводнения, их не будет меньше, потому что леса в тех местах фактически вырублены, – цитируют эксперта «Известия». – Программы по переселению людей в более безопасные места должны быть – не обязательного, а рекомендательного характера. Потому что будет хуже, мы должны быть к этому готовы».

Согласно предварительным прогнозам, в августе многие регионы ждут «температурные качели»: столбики термометров могут стремительно взлетать до экстремально высоких отметок и так же быстро опускаться до совсем не летних значений.

Тому же Челябинску предсказывают дневные перепады от +29 до +13.

Москва, Анастасия Палей

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»