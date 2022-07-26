Авиасообщение между Челябинском и Казахстаном снова закрыли

Жители Южного Урала в очередной раз лишились возможности добираться до Казахстана быстро и без пересадок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авиакомпания Red Wings отказалась от полетной программы из Челябинска в Алматы.

Рейсы планировались раз в неделю с 17 июля по 23 октября, однако сейчас все вылеты отменены.

Прямое авиасообщение между Южным Уралом и Казахстаном пытались открыть еще в 2018 году, напоминает «Коммерсант». Казахская компания SCAT организовала сезонный рейс Челябинск-Астана. Самолеты Bombardier CRJ-200 на 50 посадочных мест должны были летать дважды в неделю до 26 октября, но после нескольких рейсов программу закрыли.

Сейчас южноуральцам приходится добираться до Казахстана на автобусе, поезде или лететь из Екатеринбурга.

Челябинск, (Новый День, Павел Зварзин

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