Южный Урал продолжает штормить

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, ночью и днем 27 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 м/с.

При этом по 28 июля включительно в регионе сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), в крайних южных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Отметим, что грозы и ливни возможны и сегодня. Сейчас дожди идут в районе Троицка, Трехгорного, Сатки, Кусы, Златоуста, а также на севере области. К 8 часам вечера осадки ожидаются и в Челябинске.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»