В детском саду 5 лет течет крыша – у чиновников деньги на ремонт то есть, то нет

В одном из дошкольных учреждений Челябинской области пять лет течет крыша. Чиновники говорят, что деньги на ремонт кровли были, но теперь их нет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о детском саде на станции Гумбейка в Агаповском районе. Родители описали ситуацию в паблике «Текслер, помоги!» в соцсетях.

«Даже при небольшом дожде кровля протекает насквозь, не говоря уже о проливном дожде. Сотрудники бегают с тазами, отодвигают кровати, мебель. Из-за постоянных протечек невозможно сделать ремонт, штукатурка осыпается детям на головы, так же появились грибок и плесень, т. к. потолок и стены не просыхают.

Сотрудники детского сада были вынуждены закрыть самую большую комнату, все дети разного возраста(от 1,5 до 7 лет) находятся в одной группе. На одном из собраний нам озвучили радостную новость, что на 2022 год запланирован ремонт, выделены деньги на замену кровли, но уже середина лета, работы никакие не производятся. Мы хотели бы знать, когда начнутся работы? И начнутся ли они? В администрации конкретных ответов не дают, ссылаясь на предстоящие выборы новой главы».

В управлении образования администрации Агаповского муниципального района пояснили: «В 2021 году была подготовлена проектно-сметная документация на ремонт кровли здания МОУ «Первомайская СОШ» (дошкольные группы), расположенного по адресу п. жд. ст. Гумбейка, ул. Привокзальная, 15. Проект прошел государственную экспертизу и был направлен на участие в конкурсном отборе в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Однако в июне 2022 года стало известно, что проект не прошел конкурсный отбор. Финансирование работ по ремонту кровли будет предусмотрено при формировании бюджета Агаповского муниципального района на 2023 год».

Ответ чиновников обескуражил родителей: «Что значит не прошёл конкурсный отбор? Кто проводит этот отбор? Похоже, кому-то нужнее государственные деньги, попилили и забыли, – возмущаются они. – А до 2023 пусть валится потолок на наших детей! Надо экстренно делать что-то, а не конкурсами заниматься».

Ответ администрации района на это возмущение был еще интереснее: «Благодарим за обращение. Передали Ваш комментарий в управление образования Агаповского района, мы уточним информацию и ответим Вам в течение 2 дней». Такое впечатление, что в муниципалитете вообще не в курсе ситуации, а управление образование – это нет подразделении администрации района, а обособленная структура.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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