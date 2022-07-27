Жара отступила: на Южном Урале будет прохладно и мокро

В Челябинской области похолодало – в течение ближайшей недели жары не прогнозируется.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня столбики термометров в отдельных частях региона поднимутся максимум до +27, на остальной территории – не выше +25. 28 и 29 июля дневная температура будет понижаться на 1 градус в сутки.
В Челябинске в течение ближайшей недели может похолодать до +16. И на все 7 дней обещают дожди.
Однако говорить о приближающейся осени еще рано: так, к концу первой недели августа может снова потеплеть до +27.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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