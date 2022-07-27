В Челябинске скончался подросток, которого в середине мая спасли от смерти

В Челябинске скончался 12-летний подросток, которого в середине мая спас от смерти учитель.

Как уже сообщал «Новый День», история началась в Южноуральске 16 мая. Пятиклассник спускался в школе по лестнице, упал без сознания, ударился головой и перестал дышать. Очевидцы позвали на помощь преподавателя ОБЖ. Мужчина быстро и грамотно оказал первую помощь, и к приезду «скорой» мальчик снова дышал и пришел в себя.

Инцидент вроде бы обошелся без особых последствий, ребенок вел активный образ жизни, но потом его состояние резко ухудшилось, начались обмороки. Подростка госпитализировали в Челябинск.

Сегодня утром мальчик умер.

Южноуральск, Павел Зварзин

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