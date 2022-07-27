Магнитогорск и Челябинск признаны самыми грязными городами России

Магнитогорск и Челябинск названы самыми грязными городами России. Рейтинг экологического благополучия по заказу «Российской газеты» составили специалисты Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», при анализе учитывались показатели чистоты воздуха, воды, количество свалок, соблюдение норм зеленых насаждений (в крупных городах – это 21 квадратный метр на 1 жителя), количество автомобилей и так далее.
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В тройку самых чистых городов вошли Тамбов, Сочи, Майкоп.
А вот два самых крупных города Южного Урала признаны самыми грязными и экологические неблагополучными: Магнитогорск занял первую строчку антирейтинга, Челябинск – вторую. Компанию в «черном списке им составляют Норильск, Красноярск, Череповец, Липецк, Новокузнецк, Медногорск и Нижний Тагил.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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