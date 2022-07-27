В Челябинске на стройке погиб рабочий

В Челябинске на одной из строек погиб рабочий.
Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРф по Челябинской области, трагедия произошла вчера днем в Центральном районе.
58-летний рабочий занимался погрузкой плит в кузов автомобиля, и, по предварительным данным, его придавило. Полученные травмы оказались смертельными.
По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка.
Челябинск, Павел Зварзин
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