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Среда, 27 июля 2022, 15:29 мск

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В Челябинске задержали высокопоставленного офицера полиции

В Челябинске задержали заместителя начальника одного из районных отделов полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, офицера подозревают в покровительстве коммерческой организации, торгующей нелегальными табачными изделиями. Если компания попадала в поле зрения правоохранительных органов, то ее руководителя не привлекали к ответственности, а изъятую продукцию возвращали.

По данным следствия, за подобные «услуги» офицер получил от директора компании около 500 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в крупном размере.

По информации агентства, речь идет о замруководителя калининского отдела полиции Марате Танжарыкове. Он вину не отрицает и сотрудничает со следствием.

Челябинск, Павел Зварзин

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