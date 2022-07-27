В Челябинской области в разы выросли неполная занятость и задолженность по зарплате

В Челябинской области в разы выросло число работающих в условиях неполной занятости, а также задолженность по заработной плате.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной Федерации профсоюзов, с начала 2022 года показатель неполной занятости вырос более чем в 3 раза, а число занятых на неполное рабочее время – почти в 5 раз.

Напомним, что существует два типа неполной занятости. Видимая неполная занятость подразумевает, что человек работает меньше часов, чем необходимо для работы на полную ставку в выбранной им области. И, соответственно, получает меньше.

Невидимая неполная занятость означает, что человек не может найти работу, соответствующую его специализации и квалификации, поэтому его труд в большинстве случаев оплачивается гораздо ниже его обычной зарплаты.

В Челябинской области растут показатели в обеих категориях. Плюс ко всему увеличивается задолженность по заработной плате. По данным Росстата, долг перед работниками на 1 июля текущего года более чем в 12 раз превышает аналогичный прошлогодний показатель, а за последний месяц рост составил 5%. Общая сумма задолженности превышает 29 млн рублей, а средняя сумма невыплаченной заплаты составляет около 112,5 тысяч рублей на каждого работника.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»