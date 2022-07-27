Жилье в Челябинске продолжает дорожать – рост отмечен как в новостройках, так и на вторичном рынке. Мониторинг провели аналитики сервиса по подбору недвижимости «Циан».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июле средняя цена квадратного метра в новостройках по сравнению с январем выросла на 23% и превысила 88 тысяч рублей. На вторичном рынке стоимость квадрата достигает 63,5 тысячи, это на 9% больше, чем в начале года.

Аналитики отмечают, что разрыв между ценой жилья на первичном и вторичном рынка Челябинска увеличился почтив 2 раза: если полгода назад при прочих равных новая квартира стоила на 21% дороже, чем уже заселенная, то сейчас – на 39%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»