В Челябинске подростки устроили бойню: драка произошла в микрорайоне «Парковый».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в потасовке принимали участие несколько мальчишек. Еще человек десять – в том числе и девочки – наблюдали за разборками со стороны и подзадоривали дерущихся.

«Крики из окна их вообще не остановили. Это страшная драка, они так сильно кулаками били друг друга по голове и по лицу, – цитирует Агентство чрезвычайных новостей очевидицу. – Я понимаю, что пацаны дерутся между собой, но из толпы выбегать и бить со спины – это удел слабых. Звери малолетние. Те, кто не бил, кричали «Давай, давай!»

Драчунов разняли прохожие, но жильцы соседнего дома слышали, как дети «забили стрелку» в другом месте.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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