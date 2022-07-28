В России резко увеличилась продажа пива

Челябинская область вошла в пятерку регионов России с наибольшим ростом выручки от продажи пива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ИТ-компания «Эвотор» проанализировала данные 800 тысяч несетевых магазинов по всей России, сравнив показатели июля 2021 и 2022 годов.

В целом, магазины разливного пива нарастили выручку на 77%, а среднее количество чеков на точку выросло на 29%.

Наибольший рост продаж отмечен в Красноярском крае, где средняя выручка пивного магазина выросла на 123%. На втором месте Санкт-Петербург – плюс 113% к прошлогодним показателям. В Москве рост составил 87%, в Приморском крае – 84%, в Челябинской области – 74%.

Среднее число продаж на одну точку увеличилось на Южном Урале на 21%.

При этом продажи безалкогольных напитков в денежном выражении выросли всего на 2%, а разливного кваса сократились на 11%.

Челябинск, Павел Зварзин

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