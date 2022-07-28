Металлургам Магнитки помогают собрать детей в школу

Семьям работников Группы ПАО «ММК», чьи дети в этом году пойдут в первый класс, через благотворительный фонд «Металлург» оказывается материальная помощь для подготовки первоклассника к школе.

В соответствии с коллективным договором, действующим в ПАО «ММК», семьи, в которых есть первоклассники, а также семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, с июля получают единовременную материальную помощь для приобретения комплекта школьных принадлежностей. Размер материальной помощи – 3 тыс рублей. За материальной помощью может обратиться только один из родителей или опекун первоклассника (работник Группы ММК) в период с 1 июля по 1 сентября 2022 года. В случае, если в семье два и более первоклассников или детей с ОВЗ, материальная помощь выплачивается на каждого ребенка. Выплаты производятся не позднее сентября 2022 года.

Для получения материальной помощи для подготовки первоклассника необходимо предоставить в БФ «Металлург» личное заявление одного из родителей ребёнка, копию его свидетельства о рождении, при усыновлении (удочерении) ребенка (детей) документы, подтверждающие данный факт; ходатайство администрации цеха и цехового профсоюзного комитета, заверенное печатью; справка из школы об оформлении ребенка в первый класс, номер счета в «Кредит Урал Банк»; копию паспорта.

Для получения выплаты на подготовку ребенка с ОВЗ (до 18 лет) к началу учебного года дополнительно потребуются копия справки об инвалидности ребенка и ходатайство администрации цеха и цехового профсоюзного комитета, заверенное печатью цеха с указанием программы «Семицветик».

Для получения материальной помощи оформленные документы необходимо передать в БФ «Металлург» (Сиреневый проезд 12, каб. 2, тел. 41-41-81. Email: fond.oksana@mail.ru.) График работы: Понедельник-четверг: 8:30 – 17:30; Пятница: 8:30 – 16:15; Обеденный перерыв: 13:00 – 13:45.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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