В Магнитогорске стартовала первая Спартакиада молодежных организаций города. Это масштабное спортивное мероприятие посвящено 90-летию Магнитогорского металлургического комбината.

Организаторами мероприятия выступили ПАО «ММК», МГМОО «Союз молодых металлургов» при поддержке частного физкультурно-спортивного учреждения ПАО «ММК» «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск». Впервые на старт состязаний выйдут пять команд, представляющих различные молодежные организации Магнитки. В их числе команды магнитогорской городской молодежной общественной организации «Союз молодых металлургов», Общественной молодежной палаты при городском Собрании депутатов, волонтерской организации «Волонтеры Победы», «Молодой Гвардии Единой России», а также движения «Новые люди».

Соревнования будут проходить с 28 июля по 12 августа на площадках спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», обладающего развитой инфраструктурой спортивных объектов и сооружений. Всего в программе состязаний заявлено семь дисциплин. Участники спартакиады померяются силами в мини-футболе, пляжном волейболе, настольном теннисе, дартсе, стрельбе, баскетболе 3 х 3, завершит же соревновательную программу спартакиады наиболее зрелищная дисциплина – гонка на лодках класса «Дракон». По итогам всех соревнований определится победитель, которому достанется Кубок первой спартакиады молодежных организаций Магнитки.

Магнитогорск, Софья Артемьева

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