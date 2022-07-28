В Челябинской области выросло число смертельных случаев на производстве: за январь – июнь 2022 года таких происшествий зафиксировано на 11% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Как сообщили РИА «Новый День» в Федерацию профсоюзов Челябинской области, всего за первое полугодие поступило 137 извещений о несчастных случаях, страховыми случаями признали 64%. Число происшествий с тяжелыми последствиями увеличилось с 57 в 2021 году до 63, со смертельным исходом – с 16 до 20.

Несчастные случаи со смертельным исходом в текущем году это, в основном, падение с высоты, ДТП, электротравмы и зажатия между механизмами. Большая часть пострадавших – 35% – сотрудники в возрасте 36-45 лет.

Самыми травмоопасными признали сферы строительства и производства строительных материалов, металлургии, дорожного хозяйства и автотранспорта, обрабатывающее и добывающее производство, машиностроение и добыча полезных ископаемых.

В Федерации профсоюзов отметили, что зачастую смерть на территории работодателя квалифицируется как не связанная с производством: в текущем году к таковым отнесли 39 таких случаев.

Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов также отметил, что смертельные случаи от общих заболеваний на территории работодателя происходят почти вдвое чаще, чем связанные с производством. Причем, такая смертность обусловлена превышением норм рабочего времени, вредными условиями труда, стрессами на работе, а также отсутствием медосмотров или их формальным проведением.

Челябинск, Павел Зварзин

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