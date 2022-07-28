В Челябинском институте культуры сменился руководитель

В Челябинском институте культуры новый руководитель: исполняющим обязанности ректора назначен Сергей Буцык.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Владимир Рушанин, возглавлявший вуз последние 20 лет, достиг предельного для этой должности возраста – ему исполнилось 70.

Сергей Буцык с 2009 года работал в институте проректором по учебной работе.

Исполняющему обязанности ректора 46 лет. Трудовую деятельность начал в 1994 году в Челябинском государственном педуниверситете, где работал на различных должностях административно-управленческого персонала и профессорско-преподавательского состава. Параллельно в 1998 году получил диплом ЧГПУ по специальности «Математика и информатика», а в 2001 году получил степень кандидата педагогических наук по специальности «Теория и методика профессионального образования».

В 2002 году вместе с Владимиром Рушаниным пришел в институт культуры.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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