Челябинский «Трактор» покидает самый результативный иностранец

Челябинский «Трактор» покидает самый результативный иностранный игрок в истории команды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», клуб расторг контракт с защитником Ником Бэйленом по соглашению сторон.

«В текущей ситуации это наиболее оптимальный вариант, устраивающий обе стороны, – заявил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

В течение пяти сезонов Бэйлен провел в составе черно-белых 294 игры и набрал 175 очков

Права на игрока останутся у клуба еще на три года.

Челябинск, Павел Зварзин

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