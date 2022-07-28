Челябинский «Трактор» покидает самый результативный иностранец

Челябинский «Трактор» покидает самый результативный иностранный игрок в истории команды.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», клуб расторг контракт с защитником Ником Бэйленом по соглашению сторон.
«В текущей ситуации это наиболее оптимальный вариант, устраивающий обе стороны, – заявил генеральный директор «Трактора» Иван Савин.
В течение пяти сезонов Бэйлен провел в составе черно-белых 294 игры и набрал 175 очков
Права на игрока останутся у клуба еще на три года.
Челябинск, Павел Зварзин
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