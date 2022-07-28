Индекс промышленного производства в Челябинской области демонстрирует падение

Индекс промышленного производства в Челябинской области за первое полугодие 2022 года составил 99,6% по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду. Однако если сравнивать показатели июня год к году, то падение составит 7,7%.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинскстате, производство лекарств и медицинских материалов по итогам полугодия снизилось на 30%, кокса и нефтепродуктов – на 15,5%, химических веществ и продуктов – на 9,6%, металлургическое производство сократилось на 6,6%.
В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение по итогам первых 6 месяцев 2022 года составило 9,8%, а к июню 2021-го – и вовсе 27,3%.
Зато выросло производство текстильных изделий – почти на четверть, напитков, изделий из кожи, резины и пластмассы, мебели. Отмечается рост в сферах ремонта и монтажа оборудования, а также добычи полезных ископаемых.
Челябинск, Павел Зварзин
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