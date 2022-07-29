Вагоны новые, рельсы старые: в Челябинске начали обкатывать низкопольные трамваи

В Челябинске начали обкатывать низкопольные трамваи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в город прибыли два новых вагона, изготовленных в Усть-Катаве.

Трамвай может развивать скорость до 90 км в час, оборудован системами климат-контроля и учета пассажиров, мультимедийным комплексом. В салоне есть Wi-Fi, USB-разъемы для подзарядки гаджетов и для прохода по вагону нет ни одной ступеньки, что делает его привлекательным для пожилых людей, инвалидов и пассажиров с маленькими детьми. Правда, для того, чтобы присесть на отдельные места, подниматься на ступеньку все-таки придется.

Кроме того, новые трамваи могут работать в сцепке, что важно для мегаполиса, и отличаются плавностью хода. Проблема лишь в том, что челябинская инфраструктура к новым трамваям по-прежнему не готова, как и они к ней.

«Трамвай очень органично смотрится на ржавых и кривых рельсах», – комментируют челябинцы. «Очень рад за Челябинск, что, наконец, занялись общественным транспортом – прям душа радуется, ведь сам им пользуюсь. Но вот только нужно не забыть про новые современные стрелки, контактную сеть и остановочные пункты, а то пускать новые дорогие трамваи по убитым путям и остановкам без опознавательных знаков – такая себе идея».

В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта отвечают: «Финансирование на этот год по путям увеличено в 2 раза от прошлого года. В следующем году планируется увеличить ещё в 2 раза (т.е. в 4 от прошлого). Подтянем и качество работ: ЧелябГЭТ купил свой аппарат для сварки рельсов и обучил сотрудников (раньше заказывали подобные работы редко, потому что приходилось приглашать бригаду из Екатеринбурга)».

Напомним, в Челябинске 65% уже существующего трамвайного пути нуждаются в срочной реконструкции. Рельсы собирались привести в порядок до 2025 года. При условии достаточного финансирования. Однако в апреле текущего года губернатор Алексей Текслер сократил бюджет 2022 года на модернизацию трамвайной сети на 27% или более чем на 3 млрд рублей. Причем, расходы на реконструкцию путевого хозяйства «подрезали» на 58%.

В конце июня Челябинску из федерального бюджета выделили 4,07 млрд рублей, но, по словам заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, деньги пойдут на строительство новых трамвайных линий, а не на ремонт.

Низкопольные трамвай обещают выпустить в регулярные рейсы к концу августа. Если, конечно, они не выйдут из строя во время обкатки по все той же причине разбитого пути. С их предшественниками такое случалось часто.

До конца года собираются купить для города еще 30 низкопольных вагонов.

Фото Миндортранса Челябинской области

Челябинск, Павел Зварзин

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