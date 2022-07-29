Дешевле только «оптом»: в Челябинске дорожает проезд в общественном транспорте

В Челябинске подорожает проезд в общественном транспорте: новые тарифы вступят в действие 10 августа.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном миндортрансе, стоимость разовой поездки при оплате наличными поднимется с 23 до 30 рублей, по банковской карте без пересадки – с 23 до 25 рублей, по льготному билету – с 11,5 до 12,5 рублей.

Цена по транспортной карте, сразу подразумевающая возможные пересадки в течение 60 минут, не изменится и останется на уровне 25 рублей. Прежняя схема, когда цена поездки по транспортной карте зависела от суммы последнего пополнения, больше работать не будет. То есть, в любом случае – собираетесь вы сделать пересадку в течение часа или нет – при использовании транспортной карты придется заплатить 25 рублей.

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А вот проездные подешевеют: за безлимитный проезд на всех видах муниципального общественного транспорта в течение месяца с 10 августа нужно будет платить 1 тысячу 100 рублей вместо сегодняшних 1 тысячи 400.

Пока приобрести проездной и транспортную карту можно только в 7 пунктах выдачи.

«В будущем этот перечень будет расширен. А до конца года должно появиться мобильное приложение с возможностью оформления виртуальной транспортной карты», – обещают в ведомстве. И напоминают: «В прошлом году объединили электронный кошелек и месячный проездной в одну карту. На транспортную карту можно записать одновременно и то, и другое. Очередность проезда будет такая: сначала месяц по проездному, потом электронный кошелек, если не запишете проездной повторно.

В министерстве подчеркивают: стоимость проезда в Челябинске не менялась в течение 5 лет, а полученные в результате повышения дополнительные средства пойдут на обновление подвижного состава и позволять поднять уровень зарплаты водителям.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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