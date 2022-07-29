В Челябинске ребенок упал в бассейн и захлебнулся

В Челябинске 6-летний ребенок упал в бассейн и захлебнулся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одной из саун в Советском районе. Мальчик находился там с родителями. Когда их сеанс закончился, взрослые отвлеклись на сборы, а предоставленный самому себе ребенок упал в бассейн.

Мальчика удалось откачать, но сейчас меди расценивают его состояние как тяжелое, малыш находится в реанимации.

Родители привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»