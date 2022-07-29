В Челябинске ребенок упал в бассейн и захлебнулся

В Челябинске 6-летний ребенок упал в бассейн и захлебнулся.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в одной из саун в Советском районе. Мальчик находился там с родителями. Когда их сеанс закончился, взрослые отвлеклись на сборы, а предоставленный самому себе ребенок упал в бассейн.
Мальчика удалось откачать, но сейчас меди расценивают его состояние как тяжелое, малыш находится в реанимации.
Родители привлекут к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ).
Челябинск, Ольга Арсентьева
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