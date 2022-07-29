На Урале мужчина разбился, выпрыгнув из окна полицейского участка

В Челябинской области мужчина разбился, выпрыгнув из окна полицейского участка.

Как сообщили РИА «Новый День» в главном управлении МВД по Челябинской области, ЧП произошло в Кыштыме. Мужчину задержали за оборот наркотиков. Во время допроса он выпрыгнул из окна пятого этажа и получил серьезные повреждения.

Его доставили в больницу, но полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

В отделе полиции проводится служебная проверка.

Кыштым, Павел Зварзин

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