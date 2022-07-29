На Урале мужчина разбился, выпрыгнув из окна полицейского участка

В Челябинской области мужчина разбился, выпрыгнув из окна полицейского участка.
Как сообщили РИА «Новый День» в главном управлении МВД по Челябинской области, ЧП произошло в Кыштыме. Мужчину задержали за оборот наркотиков. Во время допроса он выпрыгнул из окна пятого этажа и получил серьезные повреждения.
Его доставили в больницу, но полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.
В отделе полиции проводится служебная проверка.
Кыштым, Павел Зварзин
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