На Урале задержали шутника, решившего поиграть с полицией

В Челябинске задержали мужчину, решившего пошутить с полицией.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть УМВД по городу Челябинску позвонил неизвестный и заявил, что в одном из госучреждений Металлургического района заложено взрывное устройство.

Прибывшие на место полицейские осмотрели здание и прилегающую к нему территорию, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Тем временем, сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с

оперативниками отдела полиции «Металлургический» определили, с какого телефона бюыл совершен звонок и установили адрес звонившего. Шутником оказался 45-летний неработающий житель Сосновского района. Он слишком много выпил и решил развлечься, позвонив в полицию.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Челябинск, Павел Зварзин

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