В Челябинской области вспыхнул газопровод

В Челябинской области горит газопровод.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в Чесменском районе в 1,5 километрах от поселка имени Цвиллинга.
Очевидцы утверждают, что сначала услышали звук, похожий на взрыв, и вслед за этим над полем поднялся столб огня.
По информации МЧС, в этом месте проходит подземный газопровод: «Поступило сообщение о разгерметизации подземного газопровода высокого давления диаметром 1000 мм с последующим факельным горением, высота огня – 10 метров», – сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.
В ведомстве утверждают, что угрозы населенному пункту нет: газопровод опахан, в настоящий момент задвижки на поврежденном участке перекрыты.
«Погибших и пострадавших нет, на газоснабжение потребителей происшествие не повлияет», – уточнили в ведомстве.
Чесма, Павел Зварзин
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