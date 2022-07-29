В Челябинской области вспыхнул газопровод

В Челябинской области горит газопровод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в Чесменском районе в 1,5 километрах от поселка имени Цвиллинга.

Очевидцы утверждают, что сначала услышали звук, похожий на взрыв, и вслед за этим над полем поднялся столб огня.

По информации МЧС, в этом месте проходит подземный газопровод: «Поступило сообщение о разгерметизации подземного газопровода высокого давления диаметром 1000 мм с последующим факельным горением, высота огня – 10 метров», – сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве утверждают, что угрозы населенному пункту нет: газопровод опахан, в настоящий момент задвижки на поврежденном участке перекрыты.

«Погибших и пострадавших нет, на газоснабжение потребителей происшествие не повлияет», – уточнили в ведомстве.

Чесма, Павел Зварзин

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