Здоровье и досуг: в Челябинске пройдет семейный велопарад

В Челябинске пройдет семейный велопарад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие организовано с целью популяризации здорового образа жизни и семейного велодосуга как одного из видов активного отдыха.

Кроме того, челябинцы смогут стать участниками всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», которая проходит в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Маршрут велопарада пройдет через Челябинский городской бор, но памятнику природы на этот раз ничего не угрожает, так как трасса проложена по асфальтированному техническому проезду, ведущему от памятника Курчатову до плотины.

Короткий маршрут – 3 км – предполагает движение от памятника Курчатову, разворот у Студенческого карьера и возвращение обратно. Длинный – 5 км – от памятника Курчатову до плотины и обратно.

Участников ждет серьезное испытание, так как вторая часть маршрута предполагает затяжной подъем, который даже тренированные велосипедисты не всегда преодолевают без проблем.

Велопарад стартует завтра, 30 июня, в 11:00. Сбор у памятника Курчатову. На данный момент об участии заявили более 100 семей, или около 350 человек.

Челябинск, Павел Зварзин

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