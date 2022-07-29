Другая медицина: в Челябинске открылась поликлиника для бездомных

В Челябинске открылась поликлиника для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – тех, у кого нет жилья и документов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медучреждение разместилось в муниципальном помещении по адресу улица Марченко 11-б. Привести здание в порядок и оснастить необходимым оборудованием смогли на спонсорские средства и пожертвования горожан.

«Потребовалось около 6 миллионов рублей. Помощь оказывали инициативные люди: приносили и устанавливали окна, двери, меняли канализацию», – рассказал автор проекта «Другая медицина» Евгений Косовских.

Работают в поликлинике волонтеры – профессиональные врачи и студенты медакадемии. Сейчас в благотворительной клинике можно получить помощь хирурга, невролога, офтальмолога, стоматолога, терапевта, врача паллиативной помощи, гастроэнтеролога, сосудистого хирурга и даже аллерголога. Команда ищет эндокринолога, так как многие пациенты страдают сахарным диабетом и патологиями щитовидной железы.

Ежедневно в поликлинику обращаются 10-15 человек. Помимо медицинской помощи они могут получить еду, сменить или постирать одежду, сходить в душ. Все услуги оказываются бесплатно.

Челябинск, Павел Зварзин

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