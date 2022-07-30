Weekend в Челябинске: последние выходные июля будут «жаркими»

Последние выходные июля в Челябинске будут жаркими во всех смыслах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», после небольшого похолодания дневные температуры опять поднимутся к +26 – комфортно и купаться, и просто гулять.
А для тех, кому хочется отдыха со смыслом, подготовлена большая программа.
Смотрим кино
30 июля
Парк Пушкина
19:00 «Корона Российской империи, или снова неуловимые»
Кинотеатр им. А. С. Пушкина
15:50 Фильм-антистресс «Начать с нуля!» (оригинальная звуковая дорожка (итальянский язык) с русскими субтитрами)
17:30 «Жить» (психологически-остросюжетная драма режиссера Юрия Быкова)
18:50 «Шербурские зонтики» (оригинальная звуковая дорожка (французский язык) с русскими субтитрами)
ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина
22:00 «Командир счастливой «Щуки»
31 июля
Кинотеатр им. А. С. Пушкина
15:50 Фильм-антистресс «Начать с нуля!» (оригинальная звуковая дорожка (итальянский язык) с русскими субтитрами)
17:30 «Жить» (психологически-остросюжетная драма режиссера Юрия Быкова)
18:50 «Шербурские зонтики» (оригинальная звуковая дорожка (французский язык) с русскими субтитрами)
Танцуем
30 июля
ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (летний театр)
16:00 Танцы для старшего поколения
31 июля
ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (летний театр)
16:00 Танцы для старшего поколения
Летняя эстрада Краеведческого музея
19:00 Сальса-бачата-опен-эйр
Слушаем музыку
30 июля
Набережная, Арт-сквер
17:00 – Выступление вокалиста Андрея Воскобойникова и скрипача Юрия Давои
18:00 – Вечер джазовой музыки, выступление воспитанников студии «Бэби-Джаз».
Усадьба Рябининых
22:00 Сольный акустический концерт лидера группы «Кирпичи» Васи В
Укрепляем здоровье
31 июля
Сад Победы
12:00 Фестиваль «Здоровое поколение» с участием южноуральских спортивных сообществ по скандинавской ходьбе
Просвещаемся
31 июля
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69
15:00 – Встреча «Народные мотивы русского костюма», мастер класс в клубе «Уральский сарафан
15:00 – экскурсия по выставке «Русская школа: прошедшее время (предварительная запись на экскурсию по тел. 264-64-21)
Читаем
30 июля
Усадьба Рябининых
15:00 Sound-читка пьесы Лидии Головановой «Плотник»
19:00 «Люблю и помню» – поэтический эскиз Наталии Санниковой и Юлии До
31 июля
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69
16:00 – Презентация нового номера литературного альманаха «Звездный голос».
Прикасаемся к театру
30 июля
Усадьба Рябининых
17:00 Untitled перформанс Юлии До
21:00 «Пещерные мамы» – археологическая мелодрама Рината Ташимова
31 июля
Дом архитектора, проспект Ленина, 41А
16:00 Открытый оффлайн-тренинг по современному театру от Екатерины Писаревой (рекомендуется приходить в свободной одежде, в которой легко и комфортно двигаться)
Челябинск, Софья Артемьева
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