Weekend в Челябинске: последние выходные июля будут «жаркими»

Последние выходные июля в Челябинске будут жаркими во всех смыслах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после небольшого похолодания дневные температуры опять поднимутся к +26 – комфортно и купаться, и просто гулять.

А для тех, кому хочется отдыха со смыслом, подготовлена большая программа.

Смотрим кино

30 июля

Парк Пушкина

19:00 «Корона Российской империи, или снова неуловимые»

Кинотеатр им. А. С. Пушкина

15:50 Фильм-антистресс «Начать с нуля!» (оригинальная звуковая дорожка (итальянский язык) с русскими субтитрами)

17:30 «Жить» (психологически-остросюжетная драма режиссера Юрия Быкова)

18:50 «Шербурские зонтики» (оригинальная звуковая дорожка (французский язык) с русскими субтитрами)

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина

22:00 «Командир счастливой «Щуки»

31 июля

Кинотеатр им. А. С. Пушкина

15:50 Фильм-антистресс «Начать с нуля!» (оригинальная звуковая дорожка (итальянский язык) с русскими субтитрами)

17:30 «Жить» (психологически-остросюжетная драма режиссера Юрия Быкова)

18:50 «Шербурские зонтики» (оригинальная звуковая дорожка (французский язык) с русскими субтитрами)

Танцуем

30 июля

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (летний театр)

16:00 Танцы для старшего поколения

31 июля

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (летний театр)

16:00 Танцы для старшего поколения

Летняя эстрада Краеведческого музея

19:00 Сальса-бачата-опен-эйр

Слушаем музыку

30 июля

Набережная, Арт-сквер

17:00 – Выступление вокалиста Андрея Воскобойникова и скрипача Юрия Давои

18:00 – Вечер джазовой музыки, выступление воспитанников студии «Бэби-Джаз».

Усадьба Рябининых

22:00 Сольный акустический концерт лидера группы «Кирпичи» Васи В

Укрепляем здоровье

31 июля

Сад Победы

12:00 Фестиваль «Здоровое поколение» с участием южноуральских спортивных сообществ по скандинавской ходьбе

Просвещаемся

31 июля

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69

15:00 – Встреча «Народные мотивы русского костюма», мастер класс в клубе «Уральский сарафан

15:00 – экскурсия по выставке «Русская школа: прошедшее время (предварительная запись на экскурсию по тел. 264-64-21)

Читаем

30 июля

Усадьба Рябининых

15:00 Sound-читка пьесы Лидии Головановой «Плотник»

19:00 «Люблю и помню» – поэтический эскиз Наталии Санниковой и Юлии До

31 июля

Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69

16:00 – Презентация нового номера литературного альманаха «Звездный голос».

Прикасаемся к театру

30 июля

Усадьба Рябининых

17:00 Untitled перформанс Юлии До

21:00 «Пещерные мамы» – археологическая мелодрама Рината Ташимова

31 июля

Дом архитектора, проспект Ленина, 41А

16:00 Открытый оффлайн-тренинг по современному театру от Екатерины Писаревой (рекомендуется приходить в свободной одежде, в которой легко и комфортно двигаться)

Челябинск, Софья Артемьева

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