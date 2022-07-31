Жительница Челябинска разгромила остановку общественного транспорта

Жительница Челябинска напала на остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в микрорайоне Академ Риверсайд. Жители одного из домов увидели, как на остановке «улица наркома Малышева» женщина крушит стеклянную конструкцию, и вызвали охрану. За те несколько минут, пока сотрудники частного предприятия ехали на место происшествия, дама таки разбила стекло и, выскочив на дорогу, начала распугивать машины. Пришлось ловить ее прямо на проезжей части.

Дебоширку доставили полицию.

Челябинск, Павел Зварзин

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