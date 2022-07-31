В Челябинске депутат провела одиночный пикет против расширения улицы Худякова

Депутат Центрального района Челябинска Ирина Гладышева провела одиночный пикет против расширения улицы Худякова.

Как уже сообщал «Новый День», несмотря на многочисленные протесты горожан и комментарии экспертов о бесполезности проекта, мэрия от своих планов не отказалась. И компания «Урал-Сервис-групп» уже начала работу по расширению дороги.

«Вернулась из отпуска и с огорчением обнаружила, что все-таки начались работы по расширению Худякова. Не смогла остаться равнодушной к происходящему. Сегодня встала в одиночный пикет. Мы так и не увидели комплексной программы развития западного берега Шершней. Власти в очередной раз занимаются позорным затыканием дыр и освоением бюджета», – заявила Гладышева.

Ее акция не осталась незамеченной:

«Через час моего стояния в одиночном пикете с плакатом на Худякова ко мне подошли сотрудники полиции, чтобы «установить личность». Тут же подъехали два велосипедиста, чтобы поддержать и защитить меня.

Во время пикета меня приятно удивила поддержка людей. Пешеходы одобрительно кивали в мою сторону, автомобилисты, проезжавшие мимо, бибикали с улыбкой. Горожанам давно понятно, что происходит. И действия городской власти по расширению Худякова у них не вызывают одобрения и поддержки», – рассказала депутат.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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