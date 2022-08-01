Август на Южном Урале начинается мокро

Август на Южном Урале начнется с дождей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник, 1 августа, на всей территории Челябинской области ожидаются дожди, грозы и град. В северной половине региона – сильные ливни.

Вероятность осадков – местами сильных – сохранится и во вторник, 2 августа. В целом, согласно предварительному прогнозу синоптиков, наступивший месяц будет довольно теплым, но достаточно «мокрым» – по меньшей мере, половина месяца обещает быть дождливой.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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