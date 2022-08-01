В мэрии Челябинска новое назначение: с 1 августа начальником управления градостроительных разрешений стал Александр Перемыкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Перемыкин родился в 1985 году, окончил ЮУрГУ в 2007 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Работал в различных строительных компаниях на должностях от рядового инженерно-технического работника до начальника строительного управления.

Прежний начальник управления градостроительных разрешений Алексей Кутепов уволен по соглашению сторон.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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